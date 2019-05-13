В Таджикистане намерены контролировать видеоролики блогеров в Youtube

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CA-NEWS (TJ) - «Таджикфильм» намерен контролировать содержимое видеороликов, выкладываемых таджикскими блогерами в Youtube, а налоговики утверждают, что блогеры, как и другие граждане, должны платить налоги.

Дирекция «Таджикфильма» обратилась с официальной просьбой в Youtube, в котором просит этот видеоканал не размещать видео таджикских видеоблогеров без их разрешения. Ответственные лица «Таджикфильма» при этом заявляют, что им бывает стыдно за содержание отдельных видеороликов, которые размещают эти блогеры. Видеоблогеры говорят, что размещают в Youtube тот контент, который интересен подписчикам этого канала.

Носир Рахмон, заведующий государственной дирекции «Таджикфильм», сказал в конце прошлой недели, что в соответствии с действующим законодательством страны, для производства и публикации аудио- и видеоматериалов, в том числе и видеороликов, их создатели должны получить разрешение. По словам Рахмона, он не против деятельности видеоблогеров, однако он выражает свою обеспокоенность низким качеством и содержанием размещаемых в Youtube видеороликов.

​"Мы должны сначала увидеть содержание видеороликов. Когда люди смотрят некоторые из этих роликов, им становится стыдно. Смотришь ролики, которые выкладывают в Youtube пользователи из других стран, и душой отдыхаешь. А у нас "колхозное" все", - посетовал собеседник.

Youtube в Таджикистане не имеет своего представительства. По словам Носира Рахмона, они нашли представителей Youtube в России и в Казахстане и отправили им официальный запрос с просьбой не размещать видеоролики из Таджикистана без специального разрешения.

В последние годы в Youtube десятки граждан Таджикистана открыли свои аккаунты, на которых размещают свои видеоматериалы. Темы, которые видеоблогеры пытаются охватить, самые различные.

Саиджон Юсуфзод, молодой таджикский видеоблогер, у которого есть своя страница в Youtube, говорит, что съемка и монтаж видеороликов является его хобби. «Я сам создал свою страничку в Youtube, и видеоматериалы, которые мне нравятся, я их там же и размещаю. И если я не нарушаю при этом законов, почему я должен спрашивать у кого-то разрешение?», - вопрошает он.

В то же время, в Налоговом комитете страны отметили, что видеоблогеры, размещающие свои видеоролики в Youtube, должны, как и другие граждане, платить налоги. «Любые доходы граждан Таджикистана внутри страны и за ее пределами должны облагаться налогами. Укрытие доходов или неуплата их карается законом», - отметили в ведомстве.