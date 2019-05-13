Эмомали Рахмон раскрыл подробности о хищениях при строительстве медцентра «Истиклол»

Рахмон

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон раскрыл подробности о хищениях бюджетных денег при строительстве медицинского центра «Истиклол» в городе Душанбе. По его словам, при возведении объекта был похищен 151 миллион сомони (около $16 млн.)

Власти Таджикистана ранее отказывались обнародовать информацию о масштабах хищений и коррупции при возведении крупнейшего в стране медицинского центра. Эмомали Рахмон заявил, что многомиллионные хищения были выявлены по результатам проверок сотрудников Агентства по государственному финансовому контролю и борьбы с коррупцией.

«151 миллион сомони. На эти деньги можно было построить 10 современных школ», - возмущенно заявил президент на встрече с работниками финансовой, налоговой, таможенной и банковской сфер страны. – На строительство новой современной школы уходит примерно 15 миллионов сомони. На похищенные деньги можно было построить по одной школе в 10 городах и районах».

Глава Таджикистана отметил, что приписки были обнаружены им еще во время инспекции объекта на стадии строительства. «Я несколько раз был на объекте. Приписки можно было видеть невооруженным глазом. Строители использовали низкокачественные материалы, в том числе китайский гипсокартон. А в документах указывали, что эти стройматериалы приобретены за бешеные деньги», - подчеркнул Эмомали Рахмон.

Президент Таджикистана подверг резкой критике и Счетную палату, аудиторы которой за сокрытие хищений и коррупции при строительстве медицинского центра получали большие «гонорары».«Мне поступило сообщение, что представители Счетной палаты получили свою «долю» в размере 250 тыс. долларов и подписали акт о правомерном использовании бюджетных средств. Все лица, совершившие это коррупционное преступление, должны ответить перед законом»,- сказал Рахмон.

В 2017 году антикоррупционным ведомством Таджикистана по фактам хищения бюджетных денег в медцентре «Истиклол» в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства (УКС) города Душанбе Саидшарифа Анварова было возбуждено уголовное дело. В апреле прошлого года суд города Душанбе приговорил его к 18 годам лишения свободы за дачу взятки и растрату бюджетных средств при строительстве медицинского центра. Суд также обязал 65-летнего Саидшарифа Анварова выплатить компенсацию в размере 9 млн сомони (более $900 тыс.).

В том же судебном процессе к 18 годам тюрьмы также был приговорен Фазлиддин Махмудов, руководитель компании «Точикколхозсохтмон». Его заместитель Фируз Рахмонов получил пять лет тюрьмы. Остальные фигуранты дела были приговорены к крупным штрафам.

​Напомним, на строительство медицинского центра «Истиклол» ушло более 706 млн сомони. Многопрофильный медицинский центр был сдан в эксплуатацию 4 марта 2016 года в церемонии с участием главы Таджикистана. В октябре 2015 года нижняя палата парламента Таджикистана освободила этот медицинский центр от уплаты налогов при ввозе медицинского оборудования и технологий на сумму $14,6 млн.