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  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ОБСЕ приветствовала открытие доступа к ряду сайтов в Узбекистане
арлем дезир
арлем дезир
Предыстория: В Узбекистане открыли доступ к ранее «запрещенным» новостным сайтам

CA-NEWS (UZ) -  Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал открытие доступа в Узбекистане к нескольким информационным сайтам и сайтам правозащитных организаций.

В их числе сайты «Голоса Америки», Узбекской службы ВВС, «Немецкой волны», Eurasianet, сайтам правозащитных организаций Amnesty International, «Репортеры без границ» и Human Rights Watch.

Дезир сообщил, что поднимал этот вопрос с властями Узбекистана. Он также выразил надежду, что в ближайшее время будет разблокирован доступ к сайтам Радио Свободная Европа / Радио Свобода, к которым, в частности, относятся Радио Озодлик и Радио Азаттык.

О том, что ряд сайтов вновь доступны на территории Узбекистана, на своей странице в Facebook'е ранее сообщил директор агентства информации и массовых коммуникаций при президенте Узбекистана Комил Алламжонов. Он заявил, что этот вопрос действительно обсуждался с Арлемом Дезиром. В результате были изучены «факты затрудненного доступа к некоторым зарубежным новостным веб-ресурсам», «выявлены определенные технические неполадки, которые препятствовали полноценной работе указанных веб-ресурсов» и приняты «меры по их устранению».

Он одновременно призвал журналистов «придерживаться в своей деятельности принципов профессиональной журналистской этики, не использовать непроверенную и предвзятую информацию, а также не допускать распространения необоснованных слухов и домыслов».

По данным СМИ, вновь доступные сайты не работали на территории Узбекистана с 2005 года – после Андижанских событий в мае, в ходе которых военные открыли огонь по участникам мирной акции протеста. В результате, по официальным данным, погибло 187 человек. Правозащитные организации и очевидцы утверждают, что погибших было намного больше. Сообщается, что в Узбекистане заблокированными остаются десятки сайтов.

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