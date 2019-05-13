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  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Евровидение-2019» официально открылось в Тель-Авиве

CA-NEWS (CA) -  "Евровидение" стартовало в израильском Тель-Авиве с дефиле 41 национальной делегации по "оранжевой дорожке" и открытия фан-зоны, сообщается на сайте конкурса.

Церемония открытия проходила на площади Хабима в Тель-Авиве. На ковровой дорожке появились все страны – участницы этого года.

Полуфиналы "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, финал – там же 18 мая.

Почетными гостями церемонии стали мэр Тель-Авива с супругой и участники "Евровидения" прошлых лет.

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев заявила, что она отказалась идти на музыкальный конкурс "Евровидение". По словам Регев, она получила приглашение на мероприятие, но решила на него не идти. Причину отказа министр не назвала.

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