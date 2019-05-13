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  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Андижане местные жители закидали камнями рабочих, приехавших сносить их дом
В Андижане местные жители закидали камнями рабочих, приехавших сносить их дом
В Андижане местные жители закидали камнями рабочих, приехавших сносить их дом

CA-NEWS (UZ) -  В Избасканском районе Андижанской области Узбекистана жители закидали камнями рабочих, которые пытались на бульдозере снести их дом. Милиция применила силу, чтобы остановить недовольных граждан. Сопротивлявшихся владельцев дома заковали в наручники, а их жилище снесли.

Как сообщается в видео centralasian.org, о причинах сноса жилого дома пока не известно.

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