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  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Девять человек стали жертвами аварии на трассе Алматы - Бишкек

CA-NEWS (KZ) -  Дорожная авария с участием автомашин Lada и Toyota Camry произошла утром 12 мая на 109 км трассы "Алматы-Бишкек". В дорожной аварии погибли 9 человек, трое из них женщины, сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматинской области.

- Личность погибших установлена. Погибшие являются жителями Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской области. По предварительной версии, водитель Lada не справившись с управлением автомашины выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с иномаркой. Сейчас по факту ДТП с назначением необходимые экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное частью 4 статьи 345 УК РК, -говорится в сообщении.

В ведомстве дополнили, что расследование ДТП находится на особом контроле и взято в производство областного Департамента полиции.

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