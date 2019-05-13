Доказано наукой: работать после 40 лет лучше меньше

CA-NEWS (CA) - В статье, опубликованной учеными Мельбурнского университета, говорится о новых данных о том, что людям старше 40 лет продуктивнее работать не больше трех дней в неделю, передает BBC.



Австралийские исследователи обследовали 7,5 тысяч добровольцев, из которых 3,5 тысячи были женщинами.

Ученых интересовали прежде всего когнитивные функции этих людей - память, абстрактное мышление и принятие решений. Общей целью была оценка их эффективности на рабочем месте.

Исследования показали, что все показатели эффективности участников улучшились после сокращения продолжительности рабочей недели до 25 часов, но резко ухудшились после удлинения рабочей недели до 55 часов.

Данные указывают, что основными причинами этого стали такие факторы как уровень стресса и усталости. Профессор Колин Маккензи, один из ведущих авторов проекта, даже указывает, что продолжительность рабочей недели должна быть напрямую связана с уровнем интеллектуальной стимуляции.

Да, работа оказалась основным стимулятором мозговой деятельности, но она же может быть и основной причиной стресса и утомления. Ученые пришли к выводу, что именно работа сильнее всего влияет на большинство когнитивных функций.

Эмпирические данные показывают, что мужчины среднего возраста имеют нарушения когнитивных функций, если им приходится работать более 30 часов в неделю.

Профессор Маккензи утверждает, что активная работа до 40 часов в неделю не угнетает сама по себе когнитивные функции у мужчин, но не позволяет проявиться позитивным эффектам работы в максимальной степени. Он также указывает, что результаты могут быть разными для разных стран.

Остается непонятным, почему более длительная, чем 30 часов, рабочая неделя негативно воздействует на мозг человека. Профессор Маккензи утверждает, что очень важно обращать максимальное внимание на позитивные аспекты работы, и стараться снизить воздействие таких факторов стресса, как сверхурочная или срочная работа.

Например, из этого становится очевидным, что число отпусков, которые люди берут в год, имеет прямое воздействие на качество их работы. Более того, из данных исследования вытекает, что намерение правительства Австралии гарантировать полную занятость до наступления 67 лет приведет к снижению производительности труда и не принесет тех экономических и социальных выгод, на которые рассчитывают власти.

Известно, что правительство Австралии объявило о намерении ввести полную рабочую неделю продолжительностью в 40 часов для всех работающих в возрасте до 67 лет.

Поэтому ваш выбор работы должен определяться уровнем удовлетворенности от такой работы. В этом случае можно избежать стресса и усталости, вызванных необходимостью работать больше 30 часов в неделю. Однако известно, что с возрастом мотивация работать у большинства людей снижается.