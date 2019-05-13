В Пакистане спецслужбы убили боевиков, которые атаковали отель с иностранцами в Гвадаре

CA-NEWS (CA) - Спецслужбы ликвидировали трёх вооружённых боевиков, которые напали на пятизвёздочный отель Pearl Continental в портовом городе Гвадар, сообщает "BBC".

В результате атаки погиб охранник гостиницы. Злоумышленники расстреляли мужчину. Постояльцы успели покинуть здание.

Прибывшие на место происшествия сотрудники спецслужб убили трёх боевиков.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская организация Освободительная армия Белуджистана. Её приверженцы заявили, что целью нападения были китайские и другие иностранные инвесторы.

В гостинице находились не менее 70 человек, известно, что 40 из них – туристы из Китая.