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  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Всё больше туркменистанцев подают заявления на переселение в Россию

CA-NEWS (TM) -  В Ашхабаде российское посольство принимает заявления от желающих переехать в Россию. Люди стоят в очереди за получением статуса переселенца в РФ. Среди них примерно 40 процентов людей туркменской национальности, сообщает Азатлык.

Российское посольство туркменским гражданам предлагает переселение в дальневосточный регион РФ.

Желание туркменистанцев уехать из страны связано с ухудшающейся экономической ситуацией, отмечает Азатлык со ссылкой на источник.

Туркменистан не публикует официальных данных о гражданах, переезжающих на постоянное место жительства за пределы страны.

Так называемая программа по переселению соотечественников России направлена на привлечение бывших граждан СССР к переезду на территорию РФ с последующим предоставлением гражданства. Она была принята в 2006 году.

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