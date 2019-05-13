500 сотрудников избиркомов умерли после подсчета голосов в Индонезии

CA-NEWS (CA) - Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что причиной смерти большинства сотрудников избиркома, скончавшихся при подсчете голосов после выборов, стали инсульт и инфаркт. При подсчете голосов скончались 496 сотрудников избиркомов. Большинство погибших - 131 человек - в провинции Западная Джава.

Центральная избирательная комиссия, в свою очередь, отмечает, что примерный возраст скончавшихся – от 50 до 70 лет.

Генеральный секретарь минздрава Оскар Примади призвал общественность воздержаться от спекуляций на эту тему и заявил, что смерти были вызваны естественными причинами.

Напомним, в апреле в Индонезии прошли одновременные однодневные всеобщие выборы всех уровней. Избирались президент и вице-президент страны, а также депутаты. Избирком объявит официальные результаты выборов 22 мая.