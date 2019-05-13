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  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане задержан директор Фонда поддержки СМИ
Директор Фонда поддержки СМИ Узб
Директор Фонда поддержки СМИ Узб

CA-NEWS (UZ) -  Директор общественного Фонда поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств Саид-Абдулазиз Юсупов задержан по обвинению в мошенничестве 10 мая, сообщает Газета.uz, ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

В настоящее время рассматривается вопрос о применении в отношении Саид-Абдулазиза Юсупова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как отмечает Генпрокуратура, ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности по этой же статье (Мошенничество).

Как сообщается, директор фонда в течение долгого времени представлялся сотрудником Службы государственной безопасности и обманным способом получал денежные средства от людей.

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