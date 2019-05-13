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  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На проведение национального фестиваля Наадам в 2019 году Монголия потратит более $1млн

CA-NEWS (MNG) -  В 2019 году Монголия потратит $1,098 млн (2,9 млрд тугриков) на проведение национального фестиваля Наадам. Соответствующее решение было принято на заседании оргкомитета по проведению этого праздника, прошедшего в пятницу 10 мая под руководством вице-премьера Монголии Улзийсайханы Энхтувшина, сообщает Asia Russia Daily.

Из этой суммы $151,5 тыс (400 млн тугриков) будет выделено из дохода фестиваля, а остальные средства -из резервных фондов правительства и мэрии монгольской столицы.

Согласно установившейся традиции, президент страны объявляет церемонию открытия и закрытия монгольского национального фестиваля Наадам.

В 2018 году на проведение данного грандиозного мероприятия было потрачено $1,238 млн.

Фестиваль Наадам (Надом), что в переводе означает «Три игрища мужей», ежегодно проводится в Монголии 11 июля.

Изначально Наадам представлял собой жертвоприношение Духу-хозяину, которое устраивалось в самый разгар лета, когда часть урожая уже была собрана, и имелся достаток молочных продуктов. Обряд жертвоприношения сопровождался народными гуляниями, командными играми и состязаниями в борьбе, стрельбе из лука и конных скачках. Несколько позднее на таких мероприятиях проводился военный смотр — самых ловких, метких и смелых отбирали в личную свиту правителя.

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