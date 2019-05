Суд в США отклонил иск на $180 млн к Казахстану

CA-NEWS (KZ) - 26 апреля Окружной суд по округу Колумбия (США) отклонил иск на сумму более $180 млн, поданный в декабре 2010 года американскими компаниями Turan Petroleum, Inc. (штат Делавэр), Energyfund, Inc. (округ Колумбия) и Trustees for Trek Resources, Inc. (штат Невада) (далее совместно - Истцы), против министерства энергетики Республики Казахстан (Министерство нефти и газа Республики Казахстан).

Иск предполагал нарушение договоров концессий на разработку и эксплуатацию нефтегазовых месторождений Арысь и Арал, нарушение прав Истцов по Договору между США и Республикой Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций («Двусторонний инвестиционный договор»), нарушение фидуциарных обязанностей, несправедливое обогащение, искажение фактов и халатность.

Суд отклонил дело за отсутствием юрисдикции, основываясь на Законе США «Об иностранных суверенных иммунитетах».

Интересы Республики Казахстан в данном споре представляли Министерство юстиции Республики Казахстан и консультант Правительства Республики Казахстан – компания «Reed Smith».