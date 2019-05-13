РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Суд в США отклонил иск на $180 млн к Казахстану

CA-NEWS (KZ) -  26 апреля Окружной суд по округу Колумбия (США) отклонил иск на сумму более $180 млн, поданный в декабре 2010 года американскими компаниями Turan Petroleum, Inc. (штат Делавэр), Energyfund, Inc. (округ Колумбия) и Trustees for Trek Resources, Inc. (штат Невада) (далее совместно - Истцы), против министерства энергетики Республики Казахстан (Министерство нефти и газа Республики Казахстан).

Иск предполагал нарушение договоров концессий на разработку и эксплуатацию нефтегазовых месторождений Арысь и Арал, нарушение прав Истцов по Договору между США и Республикой Казахстан о поощрении и взаимной защите инвестиций («Двусторонний инвестиционный договор»), нарушение фидуциарных обязанностей, несправедливое обогащение, искажение фактов и халатность.

Суд отклонил дело за отсутствием юрисдикции, основываясь на Законе США «Об иностранных суверенных иммунитетах».

Интересы Республики Казахстан в данном споре представляли Министерство юстиции Республики Казахстан и консультант Правительства Республики Казахстан – компания «Reed Smith».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Туркменистана поручил улучшить сервис в столичных магазинах
  • Защита биоразнообразия так же важна, как и борьба с изменением климата, - ЮНЕСКО
  • Более 180 стран заключили глобальный пакт по борьбе с пластиковым мусором
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×