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  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россельхознадзор уничтожил 20 тонн польских яблок с казахстанскими документами

CA-NEWS (KZ) -  8 мая Управление Россельхознадзора по Челябинской области уничтожило 20 тонн польских яблок, ввезенных из Республики Казахстан под видом казахских.

Как сообщили ИА «Казах-Зерно» в российском ведомстве, при проведении полного досмотра выявлены этикетки с указанием на страну происхождения, следы перемаркировки и снятия этикеток.

Обнаружены подозрительные яблоки были еще 11 апреля. При проведении документарного контроля установлено, что 20 тонн свежих яблок перевозятся в сопровождении документов, указывающих на страну происхождения - Казахстан. При визуальном осмотре очевидно, внешний вид яблок и упаковка схожи с ранее выявляемой и уничтоженной «санкционной» продукцией: черные коробки и этикетки с указанием на страну происхождения - Польша. На некоторых коробках - следы перемаркировки и снятия этикеток. Потому весь груз на время разбирательства был помещен на склад временного хранения.

«Управление Россельхознадзора запросило у казахских коллег информацию про производителя-поставщика. Три недели прошло, но коллеги в Казахстане смогли установить, что у заявленного казахского производителя, указанного на этикетке, отсутствуют плодовые насаждения, потому он не может являться поставщиком яблок. После получения этого официального ответа управление приняло решение об уничтожении данной партии яблок», - говорится в сообщении.

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