РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Вратарь сборной Узбекистана Игнатий Нестеров дисквалифицирован за допинг
Игнатий Нестеров
Игнатий Нестеров

CA-NEWS (UZ) -  Азиатская конфедерация футбола дисквалифицировала вратаря сборной Узбекистана Игнатия Нестерова на восемь месяцев за употребление допинга, сообщает в субботу пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

В феврале ассоциация сообщила, что Нестеров сдал положительный допинг-тест на Кубке Азии. По данным ассоциации, голкипер во время беседы с врачами национальной команды рассказал, что без разрешения и предупреждения медицинского штаба принял таблетки для похудения, передает РИА Новости.

"Дисциплинарный комитет Азиатской конфедерации футбола вынес окончательное решение по данному вопросу. Вратарь сборной Узбекистана дисквалифицирован на восемь месяцев", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, срок дисквалификации истекает 13 октября. Нестеров будет иметь право участвовать в тренировках с 13 августа, за два месяца до истечения срока дисквалификации.

Нестеров, которому 35 лет, с 2002 года провел 106 матчей за сборную Узбекистана. Рекордсмен среди азиатских футболистов по участию в Кубках Азии (2004, 2007, 2011, 2015 и 2019 годы). В конце января прошлого года перешел в клуб "Оход" (Саудовская Аравия) из ташкентского "Локомотива", за который выступал с 2013 года.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Таджикистане в 2020 году начнут реализацию второй фазы проекта по реконструкции Кайраккумской ГЭС
  • Президент Туркменистана поручил улучшить сервис в столичных магазинах
  • 33-летний житель Андижана покончил с собой после допроса в милиции. Его родственники утверждают, что парня пытали
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×