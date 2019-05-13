Вратарь сборной Узбекистана Игнатий Нестеров дисквалифицирован за допинг

Игнатий Нестеров

CA-NEWS (UZ) - Азиатская конфедерация футбола дисквалифицировала вратаря сборной Узбекистана Игнатия Нестерова на восемь месяцев за употребление допинга, сообщает в субботу пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

В феврале ассоциация сообщила, что Нестеров сдал положительный допинг-тест на Кубке Азии. По данным ассоциации, голкипер во время беседы с врачами национальной команды рассказал, что без разрешения и предупреждения медицинского штаба принял таблетки для похудения, передает РИА Новости.

"Дисциплинарный комитет Азиатской конфедерации футбола вынес окончательное решение по данному вопросу. Вратарь сборной Узбекистана дисквалифицирован на восемь месяцев", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, срок дисквалификации истекает 13 октября. Нестеров будет иметь право участвовать в тренировках с 13 августа, за два месяца до истечения срока дисквалификации.

Нестеров, которому 35 лет, с 2002 года провел 106 матчей за сборную Узбекистана. Рекордсмен среди азиатских футболистов по участию в Кубках Азии (2004, 2007, 2011, 2015 и 2019 годы). В конце января прошлого года перешел в клуб "Оход" (Саудовская Аравия) из ташкентского "Локомотива", за который выступал с 2013 года.