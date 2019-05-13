В Петербурге мигранты из Таджикистана устроили массовую драку с топором

Таджикистан, общество

10:51, 13 мая 2019

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CA-NEWS (TJ) - 11 мая на Васильевском острове в Петербурге, мигранты устроили массовую драку. Одному приезжему пробили голову топором. Один зачинщик потасовки задержан, второму удалось скрыться, сообщает Конкретно. ру. В Мариинскую больницу доставлен 26-летний гражданин Таджикистана. Полицией задержан предполагаемый зачинщик драки, 36-летний земляк пострадавшего. Второй подозреваемый скрылся на автомобиле Kia Rio. Госномер иномарки зафиксирован. Местонахождение подозреваемого устанавливается.