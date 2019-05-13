Тело погибшего при пожаре в Сеуле студента доставили в Узбекистан

пожар в Сеуле

CA-NEWS (UZ) - Тело гражданина Узбекистана Фарруха Муминова (1996 г.р.), который скончался 9 мая в результате пожара в квартире в Сеуле, отправлено на родину, сообщила пресс-служба МИДа.



Получивший при пожаре ожоги второй степени студент Мутал Юлдашев (1997 г.р.) находится в госпитале «Ханиль», где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

11 мая в Сеул прибыли отец и брат пострадавшего и при содействии университета «Ханкук», где учился Юлдашев, им оказана помощь с местом проживания и при решении других вопросов.

В настоящее время южнокорейской стороной продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств пожара.

Напомним, что 9 мая студент из Узбекистана погиб при пожаре в Южной Корее, еще один доставлен в госпиталь с ожогами второй степени. Пожар начался в квартире, где находились оба студента.