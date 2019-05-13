Алишер Усманов занял восьмое место среди богатейших людей Великобритании

Алишер Усманов

CA-NEWS (UZ) - Основатель USM Holdings Алишер Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании по версии британского издания The Times.

Алишер Усманов занял восьмое место — журналисты оценили его состояние в $14,7 млрд.

Летом прошлого года Усманов продал 30% футбольного клуба «Арсенал» и заработал $389 млн. Всего же за весь год состояние предпринимателя увеличилось на $1 млрд.

В рейтинге богатейших российских бизнесменов Forbes Алишер Усманов занимает девятое место с состоянием в $12,6 млрд.

Как сообщал ранее Forbes, Усманов вложит в проекты в Узбекистане, где он родился, около $300–400 млн. Об этом миллиардер рассказал в интервью Forbes. Инвестиции будут осуществляться на деньги, полученные от продажи Усмановым доли в футбольном клубе «Арсенал».

Полученные от продажи деньги он уже частично вложил в строительство исламского центра в Ташкенте — вклад Усманова составил $100 млн.