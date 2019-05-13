РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Алишер Усманов занял восьмое место среди богатейших людей Великобритании
Алишер Усманов
Алишер Усманов

CA-NEWS (UZ) -  Основатель USM Holdings Алишер Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании по версии британского издания The Times.

Алишер Усманов занял восьмое место — журналисты оценили его состояние в $14,7 млрд.

Летом прошлого года Усманов продал 30% футбольного клуба «Арсенал» и заработал $389 млн. Всего же за весь год состояние предпринимателя увеличилось на $1 млрд.

В рейтинге богатейших российских бизнесменов Forbes Алишер Усманов занимает девятое место с состоянием в $12,6 млрд.

Как сообщал ранее Forbes, Усманов вложит в проекты в Узбекистане, где он родился, около $300–400 млн. Об этом миллиардер рассказал в интервью Forbes. Инвестиции будут осуществляться на деньги, полученные от продажи Усмановым доли в футбольном клубе «Арсенал».

Полученные от продажи деньги он уже частично вложил в строительство исламского центра в Ташкенте — вклад Усманова составил $100 млн.

Новости по теме:

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Более 180 стран заключили глобальный пакт по борьбе с пластиковым мусором
  • Президент Туркменистана поручил улучшить сервис в столичных магазинах
  • Защита биоразнообразия так же важна, как и борьба с изменением климата, - ЮНЕСКО
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×