В Улан-Баторе пройдёт очередное заседание монголо-российской межправительственной комиссии

CA-NEWS (MNG) - 28-30 мая в Улан-Баторе пройдет 22-е заседание монголо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Решение принято на очередном заседании правительства 12 мая, сообщает Монцамэ.

Также были обсуждены и приняты решения по следующим вопросам:

- Утверждены географические координаты угловых точек участка разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для строительства базовой инфраструктуры автомобильной дороги протяженностью 414,6 км по маршруту Таван Толгой-Зуунбаян.

- Принято решение о выделении из резервного фонда правительства бюджетные средства для разработки проекта новых зданий Большого театра национальных искусств, Государственного академического театра оперы и балета, Государственного академического театра драмы и Национальной библиотеки Монголии, строительство которых начнется в следующем году.

- Кабинет министров поддержал проект межправительственного соглашения о воздушных отношениях, которое будет заключено с Грецией и Азербайджаном. В связи с этим, министру Б. Энх-Амгалану разрешено подписать данное соглашение от имени правительства Монголии.