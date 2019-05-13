В Узбекистане силовики обыскали дом журналиста и изъяли книги оппозиционного лидера Мухаммада Салиха

Махмуд Раджаб

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники силовых структур 10 мая провели обыск в доме 55-летнего журналиста и поэта Махмуда Раджаба, проживающего в Гурланском районе Хорезмской области. Об этом сообщил сам Махмуд Раджаб, передает centralasian.org.



Журналист говорит, что силовики целых два часа обыскивали его дом и по завершению обыска забрали с собой его ноутбук и смартфон, CD/DVD-диски, а также книгу «История пророков», написанную известным узбекским поэтом и лидером оппозиционного «Народного движения Узбекистана» и партии «Эрк» Мухаммадом Салихом и книгу «Истинное врачевание», автором которой является его покойная супруга Айдын Салих.

– Их было где-то 7-8 человек. Эти люди заявили мне, что ищут в моем доме религиозно-экстремистские материалы. Кроме книг, ноутбука и смартфона, они забрали с собой четыре фотографии Мухаммада Салиха, которые хранились в моем доме. Две маленькие и две большие фотографии. Наверное, и эти фотографии они посчитали незаконными, – говорит Махмуд Раджаб.

Он добавил, что силовики не дали ему возможности ознакомиться с решением об обыске в его доме. "Они даже не позволили мне выйти из дома, чтобы я смог позвать членов семьи или позвать независимых понятых. Сказали, что привезли с собой двух людей из Ургенча в качестве беспристрастных свидетелей", – говорит Махмуд Раджаб.

Махмуд Раджаб говорит, что отказался подписывать протокол обыска, так как считает его незаконным. "Они отказались представиться и не дали мне возможности прочитать решение о проведении обыска в моем доме. Я даже не знаю, кем было подписано это решение. Я назвал этих людей захватчиками, которые, устроившись на работу в силовые структуры, действуют исключительно в своих корыстных целях. Я не думаю, что приказ о проведении обыска в моем доме исходит от властей, – считает хорезмский журналист Махмуд Раджаб.

В УВД Хорезмской области отказались прокомментировать причины обыска. Сам журналист связывает проведение обыска в своем доме с книгами Мухаммада Салиха, привезенными им два месяца назад из Турции.

Напомним, что месяц назад радио "Озодлик" сообщало о том, что в аэропорту Ташкента у Махмуда Раджаба, прилетевшего 26 марта рейсом Стамбул – Ташкент, изъяли мобильный телефон и двадцать шесть книг оппозиционного политика Мухаммада Салиха и его младшего брата, бывшего политзаключенного Мухаммада Бекжана. Тогда Махмуд Раджаб говорил, что привез эти книги из Турции по просьбе родственников и поклонников Мухаммада Салиха в Узбекистане.

Ранее Махмуд Раджаб обращался к президенту Шавкату Мирзияеву с просьбой позволить проживающему в эмиграции в Турции лидеру узбекской оппозиции Мухаммаду Салиху вернуться на родину. 29 мая 2018 года Махмуд Раджаб и еще трое узбекистанцев были вызваны на допрос в прокуратуру. Поводом стало то, что все они разместили в социальных сетях фотографии, на которых запечатлены с Мухаммадом Салихом.