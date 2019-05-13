В Ташкенте милиция спасла мужчину, который пытался спрыгнуть с 5-го этажа

CA-NEWS (UZ) - Милиция, спасатели и глава администрации района целый час уговаривали мужчину не прыгать с балкона пятого этажа. В итоге мобильный отряд спас его от самоубийства, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

11 мая в милицию Ташкента позвонил мужчина и сообщил, что собирается покончить с собой, спрыгнув с пятого этажа девятиэтажного дома. На место происшествия – 20-й квартал Чиланзарского района – незамедлительно прибыли сотрудники органов внутренних дел, Управления по чрезвычайным ситуациям г. Ташкента, бригады «скорой помощи» и Городской клинической психиатрической больницы, службы пожарной безопасности, а также хоким (глава) и прокурор района.

50-летний мужчина перелез через перила небольшого навесного балкона и кричал, что настроен решительно. Уговоры не совершать рокового шага, а подумать о семье, о детях, длились больше часа, но мужчина никого не слушал. По указанию начальника ГУВД г. Ташкента на место были направлены сотрудники мобильного отряда особого назначения ГУВД, которые, используя свои профессиональные навыки, спасли мужчину.

В настоящее время с А. Т. работает психиатр, отметили в ведомстве.