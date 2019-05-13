Совещание спикеров парламентов Евразии состоится в Нур-Султане в сентябре

CA-NEWS (KZ) - Совещание спикеров парламентов Евразии состоится в Нур-Султане в сентябре. Об этом сообщил председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Ливанской Республики в Казахстане Жискара Эл Хури, передает пресс-служба Мажилиса.

Собеседники обсудили актуальные вопросы казахстанско-ливанского сотрудничества, в т.ч. и на межпарламентском уровне.

Особое внимание в ходе беседы уделено теме укрепления глобального мира и безопасности. Вкладом Казахстана в обеспечение международной безопасности, по словам председателя Мажилиса, является и предоставление площадки для переговоров по сирийскому урегулированию, и участие в Ливане казахстанского миротворческого контингента в миссии ООН по поддержанию мира. Говоря о взаимодействии между казахстанскими и ливанскими парламентариями, Нурлан Нигматулин выразил заинтересованность в его развитии.

По словам Председателя Мажилиса, укреплению межпарламентского партнерства будет способствовать участие делегации Национальной Ассамблеи Ливана в IV совещании спикеров парламентов стран Европы и Азии на тему: «Большая Евразия Диалог. Доверие. Партнерство», которое состоится в г.Нур-Султане 23-24 сентября т.г., а также обмен визитами на уровне профильных комитетов и групп по сотрудничеству.

В свою очередь посол Ливана, говоря о казахстанско-ливанских отношениях, отметил, что они находятся на высоком уровне, и выразил готовность Ливана и в дальнейшем их расширять. По словам Жискара Эл Хури, Ливан высоко ценит миротворческие инициативы Казахстана.