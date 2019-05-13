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  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Реализацию таджикского участка проекта CASA-1000 планируют завершить до конца 2021 года

CA-NEWS (TJ) -  Работы по реализации таджикского участка регионального проекта CASA-1000 планируют завершить до конца 2021 года, сообщает Авеста.

По данным профильных ведомств энергетического сектора страны, стоимость таджикского участка составит $314 млн. На реализацию таджикского участка указанного проекта ВБ выделит $45 млн, ИБР- $70 млн, ЕБРР – $110 млн.

В рамках проекта будут построены таджикский участок линии электропередачи переменного тока 500 кВ и конвертерная подстанция в Сангтуде. Работы будут осуществлены шведской компанией АВВ и индийской компанией Kalpataru Power Transmission Ltd.

Работы по реализации проекта начались также на территории других стран участниц проекта – Кыргызстане, Афганистане и Пакистане.

Общая стоимость проекта составляет свыше $1 млрд. Расходы проекта распределены следующим образом: Таджикистан – $314 млн, Кыргызстан – $209 млн, Афганистан – $354 млн и Пакистан – $209 млн.

В рамках проекта CASA-1000 планируется обеспечить транзит до 5 млрд кВт/ч электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Пакистан. Экспортная цена электроэнергии составит 9,35 цента за киловатт часов.

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