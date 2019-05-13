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  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Работники стадиона в таджикском Вахдате 13 месяцев не получают зарплату
стадион в таджикском Вахдате
стадион в таджикском Вахдате

CA-NEWS (TJ) -  Руководство Центрального стадиона города Вахдат больше года не выплачивает заработную плату своим сотрудникам.

«Мы неоднократно обращались к администрации города с просьбой решить проблему с невыплатой зарплат, но нас не услышали», - рассказала работница стадиона Мухаббат Рахимова. По ее словам, в администрации города им порекомендовали поискать другую работу.«Нам так и сказали: если трудно, то уходите с работы. Куда уходить? В городе вообще никакой работы нет… Мой муж болен, никто в семье, кроме меня, не работает. Как жить дальше в такой ситуации?», - возмущается она.

Другой работник центрального стадиона, который предпочел остаться названным, сообщил, что многие его коллеги ушли с работы из-за проблемы с невыплатой зарплат. «Нам перестали платить с апреля прошлого года. Многие ушли, так и не получив свои «кровные». Остались 11 человек, в основном те, кому другую работу не найти».

По словам нашего собеседника, на стадионе последние месяцы прошли грандиозные концерты и другие мероприятия. «Дирекция стадиона за счет концертов заработала неплохие деньги. У центрального стадиона 25 тысяч посадочных мест. Билеты в концерты стоили от 40 до 80 сомони. Вот и посчитайте: только с одного концерта в кассу поступило от 1 до 1,5 миллионов сомони (около $100-150 тыс.). К тому же, вход на центральный стадион платный», - говорит он.

​​​​​​​В администрации города Вахдат отказались комментировать ситуацию с невыплатой зарплат, так как «центральный стадион является самостоятельным государственным учреждением». «Со всеми вопросами – к руководству стадиона!» - "посоветовал" один из чиновников горадминистрации.

Тем временем, Диловаршо Давлатшоев, директор центрального стадиона Вахдата, говорит, что невыплата зарплата работникам связана с невыполнением плана доходной части бюджета города. «Все средства, собранные с концертов и других мероприятий, направляются в городской бюджет. Но в связи с тем, что план доходной части бюджета не выполнен, нам выделили очень мало денег», - говорит Давлатшоев.

​​В июне 2017 года президент Эмомали Рахмон в городе Вахдат сдал в эксплуатацию центральный стадион на 25 тысяч посадочных мест. Как сообщила пресс-служба президента РТ, для строительства стадиона было выделено 47 млн. сомони из местного бюджета города и 20 млн. сомони – из республиканских средств. Стадион состоит из шести частей, в нём построены различные объекты обслуживания, включая гостиницу, спортивные залы, пункты торговли, обслуживания и административное здание.

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