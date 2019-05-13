ДУМК призывает казахстанцев не поддаваться провокациям экстремистских течений

CA-NEWS (KZ) - ДУМК 13 мая выпустило пресс-релиз в котором призывает казахстанцев не поддаваться провокациям экстремистских течений.

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, 7 и 9 мая 2019 года из Сирии в страну были эвакуированы 231 казахстанских граждан.

Среди граждан, попавших под воздействие экстремистских организаций, имеются 156 детей дошкольного возраста, из них 18 сирот.

В начале этого года, 6 января по указанию Нурсултана Назарбаева из Сирии были возвращены 47 граждан.

Всем гражданам, пострадавшим от экстремистских организаций, оказана моральная и материальная помощь со стороны государства. В результате социальных и реабилитационных мероприятий эти гражданы были обустроены на работу, вернулись к своим родным, дети ходят в детские сады и школы.

Как заявил Токаев, за совершенные ими ошибки не должны страдать в чужой стране их невинные дети.

"Нашим соотечественникам, которые по незнанию и неопытности попали в сети и стали жертвами экстремистских организаций, мы должны оказывать всесторонную поддержку и заботу. Поэтому, особенно в этом Священном месяце Рамазан, в месяце добра и милосердия, призываем проявить к ним снисхождение", - говорится в сообщении ДУМК.

ДУМК призывает предпринять основательные меры в отношении тех граждан, которые под прикрытием религии совершают незаконные действия и сеют смуту среди народа.

В этой связи, Духовное управление мусульман Казахстана призывает казахстанцев, особенно молодежь не поддаваться провокациям деструктивных и экстремистских течений, не слушать сомнительные проповеди зарубежных представителей из социальных сетей, быть бдительными по вопросам религий. Более того, не оказывать материальную помощь лжепроповедникам.