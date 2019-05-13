ООН: вывод вооруженных сил повстанцев-хуситов из трех йеменских портов соответствует Стокгольмским договоренностям

CA-NEWS (CA) - Повстанцы-хуситы в Йемене выводят свои вооруженные силы из трех портов страны, в том числе из Ходейды. Этот шаг соответствует Стокгольмским соглашениям и проходит под наблюдением ООН. Об этом сообщают 12 мая из Миссии по поддержке осуществления Соглашения по Ходейде (МООНСХ).

Как передает Служба Новостей ООН, в заявлении главы Координационного комитета по передислокации Майкла Лолисгаарда говорится о том, что по мере отвода вооруженных сил хуситовобязанности по обеспечению безопасности в портах берут на себя сотрудники Службы береговой охраны. 14 мая, как заявил Лолисгаард, эти объекты проинспектируют и сотрудники ООН, чтобы официально подтвердить факт передислокации сил повстанцев-хуситов. Ожидается, что в ближайшие дни там будет также проведено разминирование.

Как подчеркнул Майкл Лолисгаард, вывод вооруженных подразделений хуситов из портов – это первый шаг на пути выполнения плана по передислокации войск из города Ходейда, как это предусмотрено в Стокгольмских соглашениях. «Правительство Йемена заявило о приверженности выполнению своей части первого этапа соглашения соответствии с требованиями ООН. Продолжаются консультации по поводу следующих шагов», - сказал он.

Напомним, что Стокгольмские договоренности были достигнуты на встрече по Йемену, которая прошла 12-13 декабря в Швеции. Эти переговоры, проведенные впервые за последние два года, были призваны положить конец многолетнему конфликту, приведшему к катастрофическим последствиям для населения Йемена.

Город Ходейда – имеет стратегическое значение для Йемена. Большая часть грузов в страну поступает через этот порт, за который в последние месяцы прошлого года вели борьбу правительственные войска и вооруженные сила повстанцев-хуситов.