Новый посол США в Узбекистане Даниэль Розенблюм приведен к присяге

Даниэль Розенблюм

CA-NEWS (UZ) - Даниэль Розенблюм был приведен к присяге в качестве посла США в Узбекистане 9 мая. Об этом сообщает «Голос Америки».

В сентябре 2018 года Комитет по международным отношениям Сената США утвердил Розенблюма кандидатом на пост посла в Узбекистане.

В ноябре в связи с обновлением состава комитета утверждение кандидатуры посла было перенесено на новый срок. 11 апреля текущего года после переизбрания Комитета Розенблюм был утвержден в качестве посла США в Узбекистане.

Розенблюм, выступая на церемонии присяги в Вашингтоне, заявил, что его приоритетом в работе в Узбекистане станет достижение мира в Афганистане, всесторонняя поддержка реформ в Узбекистане, создание благоприятных условий для инвестиций США и лоббирование прав человека.

Розенблюм приедет в Узбекистан до конца мая и вручит верительные грамоты президенту Шавкату Мирзиёеву. Предыдущий посол США в Узбекистане Памела Спратлен покинула свою должность в июне 2018 года.