РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Новый посол США в Узбекистане Даниэль Розенблюм приведен к присяге
Даниэль Розенблюм
Даниэль Розенблюм

CA-NEWS (UZ) -  Даниэль Розенблюм был приведен к присяге в качестве посла США в Узбекистане 9 мая. Об этом сообщает «Голос Америки».

В сентябре 2018 года Комитет по международным отношениям Сената США утвердил Розенблюма кандидатом на пост посла в Узбекистане.

В ноябре в связи с обновлением состава комитета утверждение кандидатуры посла было перенесено на новый срок. 11 апреля текущего года после переизбрания Комитета Розенблюм был утвержден в качестве посла США в Узбекистане.

Розенблюм, выступая на церемонии присяги в Вашингтоне, заявил, что его приоритетом в работе в Узбекистане станет достижение мира в Афганистане, всесторонняя поддержка реформ в Узбекистане, создание благоприятных условий для инвестиций США и лоббирование прав человека.

Розенблюм приедет в Узбекистан до конца мая и вручит верительные грамоты президенту Шавкату Мирзиёеву. Предыдущий посол США в Узбекистане Памела Спратлен покинула свою должность в июне 2018 года.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Таджикистане в 2020 году начнут реализацию второй фазы проекта по реконструкции Кайраккумской ГЭС
  • Более 180 стран заключили глобальный пакт по борьбе с пластиковым мусором
  • Президент Туркменистана поручил улучшить сервис в столичных магазинах
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×