Трамп отправил письмо Назарбаеву

CA-NEWS (KZ) - Президент США Дональд Трамп направил первому президенту Казахстана Нурсултану Нузарбаеву письмо. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

"Поздравляю с историческим моментом для вашей страны. После почти 30-летнего пребывания в качестве главы государства вы оставляете успешное наследство, и я приветствую ваше решение использовать конституционную процедуру для упорядоченного транзита власти. Ваш визит в Белый дом в прошлом году был важным шагом для сотрудничества США и Казахстана. Мы достигли успехов в двусторонних отношениях, и я рад, что американский бизнес продолжит развивать более широко области для экономического сотрудничества с Казахстаном, - сказано в письме Трампа.

Также он отметил, что Казахстан добился глобальных успехов во главе с Назарбаевым.