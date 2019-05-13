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  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана встретился с министром иностранных дел Ирана
Встреча Гурбангулы Бердымухамедова с министром иностранных дел Ирана Мухаммед Зарифом
Встреча Гурбангулы Бердымухамедова с министром иностранных дел Ирана Мухаммед Зарифом

CA-NEWS (TM) -  13 мая в Ашхабаде прошла встреча президента Гурбангулы Бердымухамедова с министром иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зарифом. В ходе встречи, стороны обсудили пути расширения двусторонних отношений, сообщает информагентство MEHR.

Дипломат возглавляет политико-экономическую делегацию, которая находится в Туркменистане для проведения двусторонних переговоров, в ходе которых ожидается обсуждение политических, торговых, транспортных, энергетических и таможенных вопросов.

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