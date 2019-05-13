Один из кандидатов в президенты Казахстана начал свою предвыборную агитацию с рейда по ночным клубам (видео)

Садыбек Тугел

CA-NEWS (KZ) - 12 мая кандидат в президенты Казахстана от республиканского движения «Ұлы дала қырандары» Садыбек Тугел принял участие в общественном рейде по трем ночным клубам столицы, сообщается на сайте кандидата.

Претендент С.Тугел задался целью в знаковый для молодого поколения год ознакомиться с культурным времяпрепровождением столичной молодежи, побеседовать с ней на тему духовно-нравственного воспитания.

Поскольку одной из приоритетных задач предвыборной кампании кандидат в президенты РК Тугел ставит задачу духовного воспитания и развития молодежи, то проведение данного мероприятия считает важным и ответственным.

"Сауны, ночные клубы нужно закрывать. Вместо водки нужно пить кумыс! Шубан нужно пить. Водка вредна для здоровья. У вас ведь есть семьи. Думайте лучше о том, как вы работаете, трудитесь, какую пользу приносите государству", – сказал С.Тугел.

Центральная избирательная комиссия Казахстана 8 мая досрочно завершила регистрацию кандидатов в президенты.

6 мая семь кандидатов, подавших заявления, были зарегистрированы в ЦИК.

Первым удостоверение кандидата в президенты получил представитель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев.

Вторым стал кандидат от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары" Садыбек Тугел.

Далее регистрацию получил кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов.

Затем ЦИК выдал удостоверение кандидату от партии "Ак жол" Дание Еспаевой.

6 мая официально были зарегистрированы кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, кандидат от объединенного национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" Амиржан Косанов.

26 апреля члены партии Общенациональной социал-демократической партии

в результате обсуждения пришли к выводу, что ОСДП не будет участвовать в выборах.

29 апреля стало известно, что Талгат Ергалиев отзывает заявление об участии в президентских выборах, в поддержку единого кандидата партии «Ак жол» Дании Еспаевой.

2 мая экс-депутат Мажилиса, кандидат в президенты от Общественного объединения "Халық демографиясы" Жуматай Алиев сдал экзамен на знание государственного казахского языка.Комиссия ЦИК постановила, что кандидат в президенты Жуматай Алиев не полностью владеет государственным языком. ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом в президенты.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня. Все новости об этом можно прочитать здесь.