В Улан-Баторе открылась выставка нефтегазовых компаний Монголии и Индии

- Монголия, новости компаний
- 15:03, 13 мая 2019
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CA-NEWS (MNG) - В Монголии открылась выставка нефтегазовых компаний Монголии и Индии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Монголии, передает Монцамэ.
В открытии приняли участие начальник управления по делам правительства, министр иностранных дел, министр горнорудной области и тяжелой промышленности, а также представители дипломатических представительств некоторых зарубежных стран.
Свою продукцию и услуги на выставке представляют около 35 индийских нефтегазовых компаний. Выставка, проводится в связи с началом работ по строительству нефтеперерабатывающего завода в Монголии за счёт льготного кредита в размере $1 млрд, получаемого от правительства Индии.
Организаторами выставки выступают посольство Индии в Монголии, министерство горнорудной области и тяжелой промышленности, нефетеперерабатывающий завод, индийская компания “Инженерс Индия LTD”.