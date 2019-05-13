В Улан-Баторе открылась выставка нефтегазовых компаний Монголии и Индии

Открытие выставки нефтегазовых компаний Монголии и Индии

CA-NEWS (MNG) - В Монголии открылась выставка нефтегазовых компаний Монголии и Индии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Монголии, передает Монцамэ.

В открытии приняли участие начальник управления по делам правительства, министр иностранных дел, министр горнорудной области и тяжелой промышленности, а также представители дипломатических представительств некоторых зарубежных стран.

Свою продукцию и услуги на выставке представляют около 35 индийских нефтегазовых компаний. Выставка, проводится в связи с началом работ по строительству нефтеперерабатывающего завода в Монголии за счёт льготного кредита в размере $1 млрд, получаемого от правительства Индии.

Организаторами выставки выступают посольство Индии в Монголии, министерство горнорудной области и тяжелой промышленности, нефетеперерабатывающий завод, индийская компания “Инженерс Индия LTD”.