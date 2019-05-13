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  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Новый посол США Даниэль Розенблюм выступил на узбекском языке
Даниэль Розенблюм
Даниэль Розенблюм
Предыстория: Новый посол США в Узбекистане Даниэль Розенблюм приведен к присяге

CA-NEWS (UZ) -  В Госдепартаменте принял присягу назначенный новый посол США в Узбекистане Даниэль Розенблюм. Нового посла к присяге привел советник госсекретаря Ульрих Брехбул, передает Uzreport.

В своей вступительной речи советник госсекретаря заявил, что США глубоко ценит партнерство в сфере безопасности и расширяющихся торгово-инвестиционных связей. Именно по этой причине, президент Д.Трамп и госсекретарь Майкла Помпео приняли решение направить в Ташкент одного из лучших наших дипломатов в качестве посла. Розенблюм – нужный дипломат, вступающий в должность в правильное время.

После приведения к присяге Даниель Розенблюм выступил с благодарственной речью. В начале своего выступления он обратился с просьбой передать послание президенту Ш.Мирзиёеву и народу Узбекистана, которое было озвучено им на узбекском языке.

Дэниэль
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