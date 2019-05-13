Трех граждан Таджикистана обвиняют в незаконном пересечении кыргызско-узбекской границы

Сохский район Узбекистана

CA-NEWS (TJ) - Трое граждан Таджикистана задержаны в Кыргызстане по обвинению в незаконном пересечении госграницы. 62-летняя жительница города Душанбе Рано Болтаева вместе с сестрой и братом с 1 мая находятся в СИЗО города Кызыл-Кия Баткенской области. Об этом сообщил родственник задержанных Мирасрор Фаргони, передает Радио Озоди.

Жители Таджикистана, желая поскорее попасть на похороны матери, въехали в узбекский анклав Сох в Кыргызстане с территории Баткена.

После похорон сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали таджикистанцев и передали их властям Кыргызстана.

"Они въехали в анклав Сох для того, чтобы проститься с матерью и не знали, что их ждет такая участь. Власти Таджикистана до сих пор не предприняли никаких мер для того, чтобы вернуть их домой", - отметил Фаргони.

Сохский район с 325 квадратными километрами гористой земли является крупнейшим узбекским анклавом на территории Кыргызстана. Приблизительно 65 тысяч граждан Соха являются этническими таджиками.