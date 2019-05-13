Кандидаты в президенты Казахстана опубликовали свои предвыборные платформы

президентские выборы в казахстане

CA-NEWS (KZ) - Кандидаты в президенты Казахстана презентовали свои предвыборные платформы.

Предвыборная платформа Касым-Жомарта Токаева опубликована на его сайте.

11 мая свою предвыборную платформу опубликовал Садыбек Тугел.

12 мая была презентована предвыборная программа кандидата от "КНПК" Жамбыла Ахметбекова.

Также 12 мая была представлена программа кандидата в президенты от партии "Ак жол" Дании Еспаевой

Штабом кандидата в президенты от Объединенного национального патриотического движения "Ұлт тағдыры" Амиржана Косанова была опубликована предвыборная платформа.

Штаб кандидата в президенты РК представил предвыборную платформу кандидата от партии "Ауыл" Толеутая Рахимбекова.

С предвыборной программой кандидата от Федерации Профсоюзов Казахстана - Амангельды Таспихова можно ознакомиться по ссылке.

Центральная избирательная комиссия Казахстана 8 мая досрочно завершила регистрацию кандидатов в президенты.

6 мая семь кандидатов, подавших заявления, были зарегистрированы в ЦИК.

Первым удостоверение кандидата в президенты получил представитель партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев.

Вторым стал кандидат от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары" Садыбек Тугел.

Далее регистрацию получил кандидат от Федерации профсоюзов Амангельды Таспихов.

Затем ЦИК выдал удостоверение кандидату от партии "Ак жол" Дание Еспаевой.

6 мая официально были зарегистрированы кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, кандидат от объединенного национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" Амиржан Косанов.

26 апреля члены партии Общенациональной социал-демократической партии

в результате обсуждения пришли к выводу, что ОСДП не будет участвовать в выборах.

29 апреля стало известно, что Талгат Ергалиев отзывает заявление об участии в президентских выборах, в поддержку единого кандидата партии «Ак жол» Дании Еспаевой.

2 мая экс-депутат Мажилиса, кандидат в президенты от Общественного объединения "Халық демографиясы" Жуматай Алиев сдал экзамен на знание государственного казахского языка.Комиссия ЦИК постановила, что кандидат в президенты Жуматай Алиев не полностью владеет государственным языком. ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом в президенты.

Напомним, предвыборная агитация кандидатов в президенты Казахстана стартовала 11 мая в 18:00. Она продлится до 8 июня, после чего наступит "день тишины".

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня. Все новости об этом можно прочитать здесь.