Шведская прокуратура возобновила расследование по делу Джулиана Ассанжа
- Азия и мир, общество
- 15:37, 13 мая 2019
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- Обновлено: 15:38, 13 мая 2019
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
CA-NEWS (CA) - Шведская прокуратура возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве, передает РИА Новости.
"Существуют серьезные основания подозревать вину Ассанжа. Решение о закрытии расследования было принято на основании того, что невозможно было присутствие Ассанжа в суде, а не базировалось на обстоятельствах дела", - заявила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон.
По ее словам, шведская прокуратура подаст запрос о выдаче Ассанжа в Швецию.
Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в 2010 году. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. В апреле Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд.
Расследование в Швеции прекратили в 2017 году, однако после ареста Ассанжа адвокат одной из женщин, выдвигавших обвинения, потребовала его возобновления. По оценкам экспертов, в случае экстрадиции в Швецию ему может грозить до двух лет лишения свободы.