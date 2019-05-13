Шведская прокуратура возобновила расследование по делу Джулиана Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж

CA-NEWS (CA) - Шведская прокуратура возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве, передает РИА Новости.

"Существуют серьезные основания подозревать вину Ассанжа. Решение о закрытии расследования было принято на основании того, что невозможно было присутствие Ассанжа в суде, а не базировалось на обстоятельствах дела", - заявила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон.

По ее словам, шведская прокуратура подаст запрос о выдаче Ассанжа в Швецию.



Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в 2010 году. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. В апреле Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд.