Эмомали Рахмон указал на необходимость увеличения численности женского пола в банковской структуре

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на встрече с представителями финансовой, налоговой, таможенной и банковской сферы 10 мая, указал на необходимость увеличения численности женского пола среди сотрудников кредитных организаций страны, сообщает АП.

«Разве парни весом по 100-150 килограммов могут довольствоваться зарплатой в 700-800 сомони, которые они получают в месяц? Этих денег не хватило бы им на недельный обед в местной столовой, тем более, они не будут обедать в столовой, они обедают в ресторане», - сказал он.

По словам Рахмона, чтобы располагать достаточными средствами, такие сотрудники банков идут на хищения средств банков и другие неправомерные действия.

Президент убежден, что такие функции в банках, как кассир, бухгалтер и другое, должны выполнять представительницы женского пола.