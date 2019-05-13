Газовый баллон взорвался в кафе в Туркестанской области, двое погибли

газовый баллон

CA-NEWS (KZ) - В Туркестанской области произошел взрыв газового баллона в кафе, есть жертвы и пострадавшие, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении здравоохранения Туркестанской области, ЧП произошло в поселке Аксукент 9 мая. Вызов к пострадавшим в результате взрыва баллона поступил в 17.00. Прибывшие на место медики госпитализировали восемь человек. У двоих из них - 5-летнего ребенка и мужчины были ожоги 95% тела. Врачи сделали все, чтобы спасти им жизни, но мальчик умер через три дня после случившегося, мужчина скончался под утро 13 мая.

Еще шесть пострадавших - все женщины, были переведены в ожоговый центр Шымкента. Одна из них в тяжелом состоянии - 75% ожогов тела.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, сейчас все обстоятельства случившегося выясняет специально созданная комиссия.