Минздрав Узбекистана призывает население бороться с ожирением

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CA-NEWS (UZ) - Очередное массовое мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни, проведенное в субботу 11 мая Министерством здравоохранения, было направлено на решение проблемы ожирения. Под девизом “Нет дороги семейному ожирению” организованы активная ходьба на 5 километров и “Оздоровительные старты”, сообщили в пресс-службе Минздрава Узбекистана.



С самого раннего утра во всех регионах страны, в в парках культуры и отдыха, аллеях с участием представителей Центрального аппарата министерства, семейных команд (родители и дети от 8 до 12 лет) из лечебных учреждений, медицинских высших образовательных учреждений и махаллинских активов проведены пропагандирующие физическую активность эстафеты и конкурсы умников.

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения, в мире 1,9 миллиардов людей 18 лет и старше имеют лишний вес. Из них более 600 миллионов страдают из-за ожирения.

По данным рейтинга европейских стран по уровню смертности от сердечно-сосудистых и иных заболеваний, вызванных неправильным питанием, опубликованным британской Daily Mail в январе текущего года, Узбекистан признан страной с самым высоким показателем смертности от неправильного питания. В стране на 100 тысяч населения жертвами вредных пищевых привычек стали 394 человека. На втором и третьем местах антирейтинга Туркменистан и Кыргызстан.

Согласно данным ФАО на 2018 год, ожирением в Узбекистане страдает 14,4% населения.