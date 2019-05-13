В Туркменистане возник дефицит инсулина

Ашхабадская аптека

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане возник дефицит инсулина. Жизненно важный для диабетиков препарат в частных аптеках не продают, а в государственных выстраиваются огромные очереди, сообщает 13 мая Азатлык.

В эти дни инсулин можно купить только в государственных аптеках, продажа которой осуществляется по рецепту и в ограниченном количестве. Перед зданием аптек, задолго до открытия возникают огромные очереди. Но и это не гарантирует получение лекарства.

Жители страны более года систематически сталкиваются с дефицитом лекарственных препаратов. Наряду с дефицитом и подорожанием медицинских препаратов, власти страны препятствуют ввозу лекарств гражданами из-за рубежа.

Проблемы в получении бесплатных лекарств начались после закрытия свободной конвертации маната и постоянного роста курса доллара на черном рынке в результате экономического кризиса.

Сначала сократился список бесплатных лекарств с 500 до 180 наименований. Затем люди столкнулись с тем, что выписанных лекарств просто нет в наличии в госаптеках и они вынуждены покупать их в частных аптеках или при любой возможности привозить необходимые лекарства из других стран. Сейчас нет в наличии для бесплатной выдаче по страховке даже таких лекарств, как нитроглицерин, бисептол, корвалол, а также комплексных витаминов, отмечает Азатлык.

Вместе с тем власти страны, также государственные СМИ о проблемах с которыми сталкивается население страны, в том числе дефиците лекарств не сообщают.