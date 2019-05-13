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  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии из-за снежной бури погибли шесть человек
Снежная буря
Снежная буря

CA-NEWS (MNG) -  Из-за сильной снежной бури, начавшейся 11 мая, в Южно-Гобийской области Монголии погибло четверо жителей. Поисковым группам управления по чрезвычайным ситуациям в составе 149 сотрудников с использованием 48 единиц техники удалось спасти 37 граждан из пропавших 41 человека. В Убурхангайском аймаке погибло двое животноводов, сообщает Монголия Сейчас.

В настоящее время в УЧС поступает большое количество звонков о пропаже скота и пока общая сумма ущерба не установлена.

По данным главного управления по чрезвычайным ситуациям, в прошедшие выходные снежные бури также нанесли немалый ущерб и жителям Баянхонгорского, Гоби-Алтайского, Восточно-Гобийского, Убурхангайского, Хэнтийского, Кобдоского, Центрального, Сухэ-Баторского и Средне-Гобийского областей.

За два дня до снежной бури метеорологи предупреждали о надвигающемся природном явлении, но монгольские животноводы, видимо, не восприняли это всерьёз.

По последним данным гидрометцентра с 14 по 17 мая погодные условия не изменятся и скорость ветра временами может превысить 24 м/сек, что повлечёт за собой пыльные и снежные бури по всей территории страны.

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