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  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Н.Назарбаев: МФЦА – один из наших крупнейших и важных проектов
Назарбаев с руководителем МФЦА
Назарбаев с руководителем МФЦА

CA-NEWS (KZ) -  - Международный финансовый центр "Астана" – один из наших крупнейших и важных проектов. Мы возлагаем на него большие надежды, связанные с тем, что он станет финансовым центром не только Казахстана, но и всего региона. МФЦА будет развиваться по пути других финансовых центров мира. Я хочу, чтобы мы добились здесь успеха, - сказал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с управляющим международным финансовым центром «Астана» Кайратом Келимбетовым .

В ходе встречи Назарбаеву была представлена информация о текущей деятельности и дальнейших планах работы МФЦА, сообщает пресс-служба первого президента.

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