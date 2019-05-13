Н.Назарбаев: МФЦА – один из наших крупнейших и важных проектов

Назарбаев с руководителем МФЦА

CA-NEWS (KZ) - - Международный финансовый центр "Астана" – один из наших крупнейших и важных проектов. Мы возлагаем на него большие надежды, связанные с тем, что он станет финансовым центром не только Казахстана, но и всего региона. МФЦА будет развиваться по пути других финансовых центров мира. Я хочу, чтобы мы добились здесь успеха, - сказал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с управляющим международным финансовым центром «Астана» Кайратом Келимбетовым .

В ходе встречи Назарбаеву была представлена информация о текущей деятельности и дальнейших планах работы МФЦА, сообщает пресс-служба первого президента.