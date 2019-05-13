Стали известны подробности спасения детей из-под завала в Экибастузе

спасение ребенка в Экибастузе

CA-NEWS (KZ) - Появились новые подробности спасения двух мальчиков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как известно, ранее в полиции сообщали, что одного из детей из под завала выкопал и спас полицейский. Также в пресс-релизе ведомства говорилось, что другого мальчика спасли до прибытия инспектора на место. Однако в ведомстве не сообщили подробности спасения ребенка очевидцами.

В свою очередь, слесарь ГКП "Горводоканал" Адильжан Ками заявляет, что именно он первым прибежал на помощь мальчикам, которые упали в траншею. Как рассказал 27-летний парень, инцидент произошел 9 мая по улице Машхура Жусупа. В этот день мужчина находился возле АЗС, когда к нему подбежал мальчик 8-9 лет и попросил о помощи. Ребенок объяснил, что двое его друзей упали в яму и их засыпало землей.

"Я немедленно побежал спасть детей. Со мной был работник заправки по имени Павел. На месте я прыгнул в яму и начал раскапывать землю. Увидел руку ребенка, потянул за нее и вытащил мальчика. Почистил ему нос, рот, он стал дышать. Потом поднял его и передал Павлу, который находился наверху. После этого мы с Павлом начали раскапывать землю, чтобы вытащить второго ребенка. В это время я позвонил в полицию и рассказал о случившемся. На помощь к нам приехал участковый Тахир Касумов и мы вместе вытащили второго ребенка", - рассказал Адильжан Ками.

По словам слесаря, ребенок не дышал. Участковый сделал массаж сердца и искусственное дыхание мальчику. Только тогда ребенок задышал.

Адильжан Ками не считает свой поступок героическим. Главное, по его словам, что детей удалось спасти. Между тем, как сообщили в ГКП "Горводоканал", Адильжан Ками работает слесарем аварийно-восстановительных работ на участке по эксплуатации инженерных сетей. В учреждении он трудится с апреля 2017 года.

Ранее в полиции рассказали, как участковый инспектор вызволял из под завала 8-летнего ребенка. По данным ДП, при проведении обхода административного участка полицейский получил вызов о том, что двое детей провалились в траншею. По прибытии на место выяснилось, что одного ребенка уже вытащили. Страж порядка приступил к спасению второго мальчика. Полицейский спустился в яму и стал выкапывать землю руками, не рискуя копать грунт лопатой, так как была вероятность нанесения по неосторожности травмы ребенку. Нащупав спину, он принялся вызволять голову ребенка. После чего полицейский вытащил мальчика из ямы.

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