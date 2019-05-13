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  13 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бывший телохранитель Ислама Каримова Ахат Насыров получил новую должность
Ахат Насыров, бывший глава СБП Уз
Ахат Насыров, бывший глава СБП Уз

CA-NEWS (UZ) -  Бывший начальник Службы безопасности первого президента (СПБ) Узбекистана генерал Ахат Насыров, много лет работавший бывшим главным телохранителем Ислама Каримова, назначен руководителем Центра развития восточных единоборств и боевых искусств Узбекистана. Об этом сообщило издание Sof.uz.

Ахат Насыров в бытность руководителя Службы безопасности президента также возглавлял этот Центр. Издание отмечает, что Насыров известен как мастер восточных единоборств.

Теперь Ахат Насыров будет заниматься организацией международных соревнований по восточным единоборствам и развивать их в Узбекистане.

Напомним, что Насыров был уволен с поста руководителя СБП ещё при жизни Ислама Каримова. Политолог из Узбекистана, проживающий в эмиграции в США, Ташпулат Юлдашев в одном из своих интервью назвал Насырова "некогда самым доверенным человеком Каримова, который преимущественно действовал автономно от руководства СНБ (бывшей Службы госбезопасности - прим. ред.)".

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