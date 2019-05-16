Монголия и США будут развивать сотрудничество в военной авиации

CA-NEWS (MNG) - 14 мая министр обороны Монголии Н. Энхболд принял генерала Чарльза Брауна, командующего ВВС США в Тихоокеанском регионе. На встрече обсуждались вопросы подготовки военно-воздушных сил Монголии, приема самолетов из США, а также создания отдела английского языка для военных летчиков, сообщает khadlan.mn.

Стороны договорились о проведении в августе этого года международных учений «Envoy of the Pacific Ocean - 2019» («Посланник Тихого океана - 2019») в селе Баянгол.