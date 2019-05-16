Назарбаев: Моя работа будет заключена в поддержке нового президента

CA-NEWS (KZ) - "Вся моя работа будет заключена в том, чтобы поддержать деятельность нового президента, обеспечить транзит в спокойной обстановке и продолжать ту работу, которую начали", - сказал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сегодня я выступаю перед вами не в качестве президента страны. Ради интересов страны и народа я принял непростое, но продуманное решение о прекращении своих президентских полномочий. Впервые в новейшей истории страны, действуя в полном соответствии с Конституцией, мы мирно и в спокойной обстановке, демократическим путем проводим транзит власти. Я благодарен моим коллегам, главам государств, политикам со всего мира, которые мне пишут, звонят и поддерживают это решение", - сказал Назарбаев, выступая на Астанинском экономическом форуме.

Нурсултан Назарбаев отметил, что продолжит участвовать в работе по стратегическим направлениям развития государства, включая внутреннюю и внешнюю политику, а также безопасность.

Напомним, в Нур-Султане проходит XII Астанинский экономический форум, в работе которого принимают участие более 5 тысяч экспертов, политиков, бизнесменов и ученых из 74 стран.