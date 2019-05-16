Ferrari за 2 млн евро угнали во время тест-драйва

CA-NEWS (CA) - Автомобиль "Феррари", стоящий миллионы евро, был угнан в Дюссельдорфе во время тест-драйва, передает Би-би-си.



Как сообщила местная полиция, подозреваемый подъехал к автосалону на такси и заявил, что хочет купить выставленный там Ferrari 288 GTO 1985 года.

Ему предоставили машину на тест-драйв.

Когда через два часа тест-драв подошел к концу и продавец вышел из машины, потенциальный покупатель втопил педаль газа в пол и скрылся.

Однако эта редкая машина с пробегом 43 тыс. км и ценником в 2 млн евро была вскоре найдена.

Автомобиль с историей

В описании автомобиля на сайте дилера говорится, что когда-то он принадлежал бывшему гонщику Формулы-1 Эдди Ирвайну.

Британский автогонщик Эдди Ирвайн выступал в команде Ferrari с 1996 по 1999 год.

Подобные автомобили обычно продаются через специализированные торги на аукционах Sotheby's и обходятся новым владельцам в среднем примерно в 3 млн долларов.

Не удивительно, что столь приметная машина привлекла внимание многих прохожих и водителей, и ее быстро нашли спрятанной в гараже городка Гревенбройх, недалеко от Дюссельдорфа.

Подозреваемый, однако, ударился в бега. Полиция опубликовала его фотографию, сделанную в момент осмотра автомобиля в салоне.

Управляющий директор дилерской компании Бернхард Керкло сообщил газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung, что подозреваемый несколько недель писал письма и звонил в компанию по поводу этого автомобиля.

По его словам, перепродать этот автомобиль было бы невозможно. Покупатели столь редких коллекционных авто сразу бы поняли, что автомобиль угнан, потому что им хорошо известны все когда-либо продававшиеся машины этой модели.

Всего было произведено только 272 автомобиля Ferrari 288 GTO.