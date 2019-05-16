РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президенты Казахстана и Армении провели переговоры в рамках астанинского форума

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана, поблагодарив главу Армении за участие в Астанинском экономическом форуме, остановился на актуальных вопросах двусторонних отношений.

– Наши страны связывают крепкие узы дружбы и партнерства. Представители армянской диаспоры в Казахстане живут в согласии с другими этносами и вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны. Созданный на основе идеи Нурсултана Назарбева Евразийский экономический союз способствует укреплению нашего взаимодействия. Мы придерживаемся близких позиций в таких глобальных и региональных организациях, как ООН и ОДКБ, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Армен Саркисян высказался за укрепление экономических связей Казахстана и Армении.

– Мы тесно взаимодействуем в рамках международных организаций и в двустороннем формате. Уверен, что учреждение Международного финансового центра «Астана» будет способствовать дальнейшему развитию экономического сотрудничества между двумя странами, - подчеркнул президент Армении.

Собеседники, отметив увеличение взаимного товарооборота в прошлом году на 30 процентов, договорились в будущем расширять сотрудничество в этом направлении.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Появилось новое видео аварийной посадки самолета в Шереметьево
  • В Ташкенте женщина узнав, что инвалидам выдаются бесплатные квартиры, отрубила себе пальцы - хоким Артыкходжаев
  • Сан-Франциско, первые в США, запретили технологию распознавания лиц полицией
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×