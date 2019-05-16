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  16 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Россия обсудили вопросы увеличения экспортного и импортного потенциала
Эмомали Рахмон и Дмитрий Патрушев
Эмомали Рахмон и Дмитрий Патрушев

CA-NEWS (TJ) -  16 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в направлении садоводства, виноградарства, овощеводства, увеличения экспортного и импортного потенциала стран, передает CA-News.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что страна придает первостепенное значение отношениям стратегического сотрудничества с Россией во всех сферах, особенно в сельскохозяйственном секторе.

Было отмечено, что в настоящее время экспорт фруктов, винограда, овощей и мёда из Таджикистана составляет более 2-х миллионов тонн в год.

Другими путями развития сотрудничества в области сельского хозяйства были названы создание совместных предприятий по производству упаковочных материалов, строительство холодильных помещений для хранения сельхозпродукции, сотрудничество в сферах семеноводства, птицеводства и рыбоводства.

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