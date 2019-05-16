В Сингапуре пройдёт монголо-сингапурский бизнес-форум

Сингапур

CA-NEWS (MNG) - В Сингапуре пройдёт монголо-сингапурский бизнес-форум, который будет организован в рамках предстоящего официального визита министра иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатара в Сингапур, сообщает Монцамэ.

По данным национальной торгово-промышленной палаты Монголии (НТППМ), цель визита и форума состоит в изучении возможности развития двустороннего делового сотрудничества и содействовании выведения монголо-сингапурских деловых связей и сотрудничества на новый уровень, сообщает

Главным организатором форума являются посольство Монголии в Сингапуре и сингапурская федерация бизнеса, в качестве партнёров выступают – НТППМ, деловой совет Монголии, ассоциация сингапурских производителей и государственное агентство “Enterprise Singapore”.