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  16 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Сингапуре пройдёт монголо-сингапурский бизнес-форум
Сингапур
Сингапур

CA-NEWS (MNG) -  В Сингапуре пройдёт монголо-сингапурский бизнес-форум, который будет организован в рамках предстоящего официального визита министра иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатара в Сингапур, сообщает Монцамэ.

По данным национальной торгово-промышленной палаты Монголии (НТППМ), цель визита и форума состоит в изучении возможности развития двустороннего делового сотрудничества и содействовании выведения монголо-сингапурских деловых связей и сотрудничества на новый уровень, сообщает

Главным организатором форума являются посольство Монголии в Сингапуре и сингапурская федерация бизнеса, в качестве партнёров выступают – НТППМ, деловой совет Монголии, ассоциация сингапурских производителей и государственное агентство “Enterprise Singapore”.

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