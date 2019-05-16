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  16 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россельхознадзор вернул в Кыргызстан и Казахстан более 427 тонн груза

CA-NEWS (KG) -  С 1 по 14 мая управлением Россельхознадзора по Оренбургской области на российско-казахстанском участке государственной границы России, по направлению к пунктам пропуска МАПП «Маштаково», МАПП «Сагарчин» и ДАПП «Светлый», пресечены попытки незаконного ввоза на территорию России подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска. В Оренбургскую область пытались провезти более 427 тонн грузов из Казахстана и Кыргызстана.

При проведении фитосанитарного контроля подкарантинной продукции установлено, что в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов из Кыргызстана ввозился репчатый лук, сухофрукты и орехи (130,9 т), из Казахстана – репчатый лук, свежие огурцы, сухофрукты и рис (83,5 т).

С фитосанитарными сертификатами, сведения в которых не совпадали с информацией в сопроводительных документах, поступило 43,8 т репчатого лука кыргызского происхождения. Такое же нарушение было зафиксировано при перевозке казахстанского лука репчатого и сухофруктов узбекского происхождения (33,5 т).

Без маркировки ввозилось 40 т белокочанной капусты и репчатого лука казахстанского происхождения, а также 40,3 т лука и риса из Кыргызстана. Кроме того, на рис отсутствовала маркировка и документы, удостоверяющие соответствие качества и безопасности ввозимой поднадзорной продукции (декларация о соответствии).

Без фитосанитарных сертификатов, подтверждающих качество, безопасность и страну происхождения продукции, из Казахстана поступила рисовая крупа, черешня, томаты, баклажаны, перец, огурцы, лук, капуста пекинская (55,8 т).

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции на территорию РФ был запрещен. Виновные лица привлечены к административной ответственности, согласно статье 10.2 КоАП РФ.

Под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора был осуществлен возврат автотранспортных средств с подкарантинной продукцией с территории Российской Федерации в страны отправления.

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